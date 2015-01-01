



ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ В МОСКВЕ С ДОСТАВКОЙ

Уважаемые гости! Меня зовут Ирина. Я коренная осетинка. Более пяти лет я работала поваром в Осетии, где пекла НАСТОЯЩИЕ ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ. За указанное время ни один гость моей пекарни не сказал, что выпечка приготовлена неправильно или имеет бедную начинку. А осетины уж точно знают каким должно быть это блюдо. Место работы я поменяла - переехала в Москву, а пироги остались прежними - осетинскими. Приглашаю Вас сделать первый заказ и отведать мои ароматные пироги, приготовленные по старинным осетинским рецептам.

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Уважаемые гости! Акции, скидки и подарочные пироги не суммируются. Выберите только одно акционное предложение, подходящее под ваш заказ.

ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ С МЯСОМ

С мясом Молодая говядина, жаренный лук, чеснок, соль, черный перец Большой пирог весом 1 кг.

1 170 ₽ 950 ₽ С мясом и болгарским перцем Молодая говядина, болгарский перец, жаренный лук, чеснок, соль, черный перец Большой пирог весом 1 кг.

1 170 ₽ 950 ₽ С мясом и грибами Молодая говядина, шампиньоны, жаренный лук, соль, черный перец Большой пирог весом 1 кг.

1 170 ₽ 950 ₽ С мясом и кабачком Молодая говядина, свежий кабачок, жаренный лук, соль, черный перец Большой пирог весом 1 кг.

1 170 ₽ 950 ₽ С мясом и капустой Молодая говядина, капуста, жаренный лук, чеснок, соль, черный перец Большой пирог весом 1 кг.

1 170 ₽ 950 ₽ С мясом и картошкой Молодая говядина, картофель, жаренный лук, чеснок, соль, черный перец Большой пирог весом 1 кг.

1 170 ₽ 950 ₽ С мясом и сыром Молодая говядина, осетинский сыр, жаренный лук, чеснок, соль, черный перец Большой пирог весом 1 кг.

1 170 ₽ 950 ₽ С мясом, сыром и грибами Молодая говядина, осетинский сыр, шампиньоны, жаренный лук, чеснок, соль, черный перец Большой пирог весом 1 кг.

1 170 ₽ 950 ₽ С мясом, сыром и кабачком Молодая говядина, осетинский сыр, кабачок, жаренный лук, чеснок, соль, черный перец Большой пирог весом 1 кг.

1 170 ₽ 950 ₽ С говядиной и бараниной Молодая говядина, мясо баранины, жаренный лук, чеснок, соль, черный перец Большой пирог весом 1 кг.

1 240 ₽ 1 050 ₽ Мясной по-домашнему Домашняя телятина, жаренный лук, чеснок, соль, черный перец Большой пирог весом 1 кг.

1 240 ₽ 1 050 ₽ С говядиной и свининой Молодая говядина, свинина, жаренный лук, чеснок, соль, черный перец Большой пирог весом 1 кг.

1 210 ₽ 1 020 ₽ С рубленым мясом Рубленое мясо домашней телятины, жаренный лук, чеснок, соль, черный перец Большой пирог весом 1 кг.

1 240 ₽ 1 050 ₽ Авторский пирог от шеф-повара Мясо молодой баранины, жаренный лук, чеснок, соль, черный перец Большой пирог весом 1 кг.

1 240 ₽ 1 050 ₽ С бараниной и болгарским перцем Мясо молодой баранины, болгарский перец, жаренный лук, чеснок, соль, черный перец Большой пирог весом 1 кг.

1 240 ₽ 1 050 ₽

ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ С КУРОЧКОЙ

ЛИДЕР ПРОДАЖ! С курицей Сытный пирог с бесподобным ароматом и щедрой начинкой из куриного филе. Большой пирог весом 1 кг.

1 160 ₽ 940 ₽ С курицей и кабачками Отличный выбор для тех, кто предпочитает постную курочку и диетические молодые кабачки. Большой пирог весом 1 кг.

1 160 ₽ 940 ₽ ЛИДЕР ПРОДАЖ! С курицей и сыром Классический пирог с нежным куриным филе и настоящим сыром из Осетии. Большой пирог весом 1 кг.

1 160 ₽ 940 ₽ С курицей, картошкой и болгарским перцем Нежная курочка, деревенский картофель и ароматный болгарский перец - идеальное сочетание. Большой пирог весом 1 кг.

1 160 ₽ 940 ₽ С курицей, картошкой и кабачками Сытный и ароматный пирог с нежной курочкой, деревенским картофелем и молодыми кабачками. Большой пирог весом 1 кг.

1 160 ₽ 940 ₽ ЛИДЕР ПРОДАЖ! С курицей, сыром и грибами Один из любимчиков наших клиентов. Начинка: куриное филе, сыр из Осетии, тушёные грибочки. Большой пирог весом 1 кг.

1 160 ₽ 940 ₽ С курицей, сыром и кабачками Деликатное сочетание куриного филе, сыра из Осетии и молодых кабачков - неповторимый вкус. Большой пирог весом 1 кг.

1 160 ₽ 940 ₽ С курицей, сыром и капустой Аппетитный пирог с сытной и полезной начинкой из куриного филе, осетинского сыра и свежей капусты. Большой пирог весом 1 кг.

1 160 ₽ 940 ₽ ЛИДЕР ПРОДАЖ! С курицей, сыром и помидором Румяный пирог с неповторимым вкусом курочки, молодого сыра из Осетии и спелых помидор. Большой пирог весом 1 кг.

1 160 ₽ 940 ₽

ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ С ИНДЕЙКОЙ

ЛИДЕР ПРОДАЖ! С индейкой Щедрая начинка из филе индейки, чтобы как следует насладиться ее вкусом. Только диетическое мясо. Большой пирог весом 1 кг.

1 160 ₽ 940 ₽ С индейкой и болгарским перцем Удачное сочетание красного болгарского перца и филе индейки, которые отменно дополняют друг друга. Большой пирог весом 1 кг.

1 160 ₽ 940 ₽ С индейкой и капустой Свежайшая капуста и сытная индейка стали вкусной начинкой для ароматного восточного пирога. Большой пирог весом 1 кг.

1 160 ₽ 940 ₽ С индейкой и помидорами В этом пироге диетическое мясо индейки прекрасно гармонирует со свежими, спелыми помидорами. Большой пирог весом 1 кг.

1 160 ₽ 940 ₽ ЛИДЕР ПРОДАЖ! С индейкой и сыром Диетический восточный пирог, в котором индейка отлично сочетается с вкуснейшим сыром. Большой пирог весом 1 кг.

1 160 ₽ 940 ₽ ЛИДЕР ПРОДАЖ! С индейкой, сыром и грибами Рассыпчатый сыр и тушёные грибочки стали отличным дополнением к филе диетической индейки. Большой пирог весом 1 кг.

1 160 ₽ 940 ₽ С индейкой, сыром и кабачком Молодой кабачок весьма удачно дополняет вкусное сочетание мяса индейки и рассыпчатого сыра. Большой пирог весом 1 кг.

1 160 ₽ 940 ₽ ЛИДЕР ПРОДАЖ! С индейкой, сыром и картошкой Вкусный дуэт из натурального сыра и деревенской картошечки отлично гармонирует с мясом индейки. Большой пирог весом 1 кг.

1 160 ₽ 940 ₽

ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ С РЫБОЙ

С лососем Филе лосося, жаренный лук, соль, черный перец Большой пирог весом 1 кг.

1 900 ₽ 1 800 ₽ С лососем и зеленью Филе лосося, жаренный лук, зелень, соль, черный перец Большой пирог весом 1 кг.

1 900 ₽ 1 800 ₽ С лососем и овощами Филе лосося, свежие овощи, жаренный лук, соль, черный перец Большой пирог весом 1 кг.

1 900 ₽ 1 800 ₽ С лососем и сыром Филе лосося, осетинский сыр, жаренный лук, соль, черный перец Большой пирог весом 1 кг.

1 900 ₽ 1 800 ₽ С лососем и шпинатом Филе лосося, свежий шпинат, жаренный лук, соль, черный перец Большой пирог весом 1 кг.

1 900 ₽ 1 800 ₽ С лососем, сыром и помидорами Филе лосося, осетинский сыр, помидоры, жаренный лук, соль, черный перец Большой пирог весом 1 кг.

1 900 ₽ 1 800 ₽ С лососем, сыром и шпинатом Филе лосося, осетинский сыр, свежий шпинат, жаренный лук, соль, черный перец Большой пирог весом 1 кг.

1 900 ₽ 1 800 ₽ С семгой Филе морской семги, жаренный лук, соль, черный перец Большой пирог весом 1 кг.

1 900 ₽ 1 800 ₽ С семгой и зеленью Филе морской семги, зелень, жаренный лук, соль, черный перец Большой пирог весом 1 кг.

1 900 ₽ 1 800 ₽ С семгой и картошкой Филе морской семги, картошка, жаренный лук, соль, черный перец Большой пирог весом 1 кг.

1 900 ₽ 1 800 ₽ С семгой и помидорами Филе морской семги, помидоры, жаренный лук, соль, черный перец Большой пирог весом 1 кг.

1 900 ₽ 1 800 ₽ С семгой и сыром Филе морской семги, осетинский сыр, жаренный лук, соль, черный перец Большой пирог весом 1 кг.

1 900 ₽ 1 800 ₽ С семгой, сыром и помидорами Филе морской семги, осетинский сыр, помидоры, жаренный лук, соль, черный перец Большой пирог весом 1 кг.

1 900 ₽ 1 800 ₽ С семгой, сыром и шпинатом Филе морской семги, осетинский сыр, свежий шпинат, жаренный лук, соль, черный перец Большой пирог весом 1 кг.

1 900 ₽ 1 800 ₽

ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ С СЫРОМ

С сыром Традиционный сыр из Осетии и румяная корочка пирога подарят настоящее вкусовое наслаждение. Большой пирог весом 1 кг.

1 160 ₽ 930 ₽ С сыром и грибами Пирог с начинкой из осетинского сыра и румяных грибочков придется по вкусу многим. Большой пирог весом 1 кг.

1 160 ₽ 930 ₽ ЛИДЕР ПРОДАЖ! С сыром и запеченными овощами Непередаваемый вкус осетинского сыра, пряного баклажана, свежего томата и болгарского перца. Большой пирог весом 1 кг.

1 160 ₽ 930 ₽ С сыром и зеленым луком Пышный пирог с румяной корочкой в сочетании вкуснейшего сыра и молодого зеленого лука. Большой пирог весом 1 кг.

1 160 ₽ 930 ₽ С сыром и кинзой Мужской характер кинзы в сочетании с сыром - настоящая находка для любителей осетинской кухни. Большой пирог весом 1 кг.

1 160 ₽ 930 ₽ ЛИДЕР ПРОДАЖ! С сыром и свекольным листом Пирог с начинкой из осетинского сыра и свекольных листьев - один из старинных блюд Осетии. Большой пирог весом 1 кг.

1 160 ₽ 930 ₽ С сыром и укропом Поджаристая корочка пирога, ароматный укроп и настоящий осетинский сыр впечатлят любого гурмана. Большой пирог весом 1 кг.

1 160 ₽ 930 ₽ С сыром и шпинатом В этом пироге гармонируют вкусы любимого многими шпината и традиционного осетинского сыра. Большой пирог весом 1 кг.

1 160 ₽ 930 ₽ С сыром, ветчиной и укропом Сочетание ветчины с сыром и пряным укропом делает вкус этого пирога свежим и пикантным. Большой пирог весом 1 кг.

1 160 ₽ 930 ₽ С сыром, грибами и помидорами Начинка из осетинского сыра, спелых томатов и вкусных грибочков стали основой этого пирога. Большой пирог весом 1 кг.

1 160 ₽ 930 ₽ С сыром, капустой и кабачком Диетический вкус этого пирога включает в себя молодые кабачки, свежую капусту и пикантный сыр. Большой пирог весом 1 кг.

1 160 ₽ 930 ₽ С сыром, укропом и помидорами Пирог со вкусом лета: спелый помидор, ароматный укроп и настоящий осетинского сыр. Большой пирог весом 1 кг.

1 160 ₽ 930 ₽ С сыром, шпинатом и помидорами Внутри пирога спрятана оригинальная начинка из полезного шпината, свежих помидор и сыра. Большой пирог весом 1 кг.

1 160 ₽ 930 ₽ С сыром и тыквой Вкус этого пирога придется по душе в том числе и любителям богатой витаминами тыквы с сыром. Большой пирог весом 1 кг.

1 160 ₽ 930 ₽ С сыром и ветчиной Начинка из сыра и ветчины - оригинальное сочетание вкусов, которые утолят любой аппетит. Большой пирог весом 1 кг.

1 160 ₽ 930 ₽ ЛИДЕР ПРОДАЖ! Имеретинский Начинка из настоящего сыра из Осетии понравится ценителям классической осетинской кухни. Большой пирог весом 1 кг.

1 180 ₽ 960 ₽ Аджарский пирог Озеро расплавленного сыра и вкус яйца придают этому пирогу невероятный вкус Большой пирог весом 1 кг.

1 180 ₽ 960 ₽

ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ С КАРТОФЕЛЕМ

ЛИДЕР ПРОДАЖ! С картошкой и сыром Большой пирог весом 1 кг.

1 060 ₽ 890 ₽ С картошкой, капустой и помидорами Большой пирог весом 1 кг.

1 060 ₽ 890 ₽ ЛИДЕР ПРОДАЖ! С картошкой, сыром и грибами Большой пирог весом 1 кг.

1 060 ₽ 890 ₽ С картошкой и укропом Большой пирог весом 1 кг.

1 060 ₽ 890 ₽ С картошкой и зеленым луком Большой пирог весом 1 кг.

1 060 ₽ 890 ₽ ЛИДЕР ПРОДАЖ! С картошкой и грибами Большой пирог весом 1 кг.

1 060 ₽ 890 ₽

ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ С КАПУСТОЙ

ЛИДЕР ПРОДАЖ! С капустой Большой пирог весом 1 кг.

1 060 ₽ 890 ₽ С капустой и грецким орехом Большой пирог весом 1 кг.

1 060 ₽ 890 ₽ С капустой и грибами Большой пирог весом 1 кг.

1 060 ₽ 890 ₽ С капустой и сыром Большой пирог весом 1 кг.

1 060 ₽ 890 ₽ С капустой и шпинатом Большой пирог весом 1 кг.

1 060 ₽ 890 ₽ С капустой, укропом и грибами Большой пирог весом 1 кг.

1 060 ₽ 890 ₽

ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ С ФАСОЛЬЮ

С фасолью и капустой Большой пирог весом 1 кг.

1 060 ₽ 890 ₽ С фасолью и сыром Большой пирог весом 1 кг.

1 060 ₽ 890 ₽ С фасолью, капустой, помидорами и кинзой Большой пирог весом 1 кг.

1 060 ₽ 890 ₽

СЛАДКИЕ ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ

ЛИДЕР ПРОДАЖ! С грушей и вишней Сладость груши и терпкость вишни создают вкус идеального летнего десерта Большой пирог весом 1 кг.

1 150 ₽ 930 ₽ ЛИДЕР ПРОДАЖ! С черникой Полезная черника стала вкусной и сытной начинкой для нашего пирога. Большой пирог весом 1 кг.

1 150 ₽ 930 ₽ ЛИДЕР ПРОДАЖ! С яблоком и вишней Сочетание спелого яблоко и нежной вишни - идеальная начинка, которую стоит попробовать. Большой пирог весом 1 кг.

1 150 ₽ 930 ₽ ЛИДЕР ПРОДАЖ! С абрикосом и персиком Жёлтые фрукты окутают теплом и добавят летнего солнца в любой дом или офис. Большой пирог весом 1 кг.

1 150 ₽ 930 ₽ С грушей Сочная грушёвая начинка станет отличным десертом к любому столу. Груша, которую можно скушать. Большой пирог весом 1 кг.

1 150 ₽ 930 ₽ ЛИДЕР ПРОДАЖ! С клубникой Спелая, сочная клубника раскроет новые грани любимого вкуса. Большой пирог весом 1 кг.

1 150 ₽ 930 ₽ С персиком и малиной Большой пирог весом 1 кг.

1 150 ₽ 930 ₽ С яблоком Большой пирог весом 1 кг.

1 150 ₽ 930 ₽ ЛИДЕР ПРОДАЖ! С ягодным ассорти Большой пирог весом 1 кг.

1 150 ₽ 930 ₽ С ежевикой Большой пирог весом 1 кг.

1 150 ₽ 930 ₽ С грушей и яблоком Большой пирог весом 1 кг.

1 150 ₽ 930 ₽ ЛИДЕР ПРОДАЖ! С вишней Большой пирог весом 1 кг.

1 150 ₽ 930 ₽ С грушей и абрикосом Большой пирог весом 1 кг.

1 150 ₽ 930 ₽ С красной смородиной Большой пирог весом 1 кг.

1 150 ₽ 930 ₽ С грушей и персиком Большой пирог весом 1 кг.

1 150 ₽ 930 ₽ С клюквой Большой пирог весом 1 кг.

1 150 ₽ 930 ₽ С грушей и сливой Большой пирог весом 1 кг.

1 150 ₽ 930 ₽ Со смородиной Большой пирог весом 1 кг.

1 150 ₽ 930 ₽ С абрикосом и вишней Вкусное сочетание жёлтого спелого абрикоса и красная вишни - рекомендуем попробовать. Большой пирог весом 1 кг.

1 150 ₽ 930 ₽ С малиной Любимая лесная ягода стала идеальной начинкой наших пирогов для любого стола. Большой пирог весом 1 кг.

1 150 ₽ 930 ₽ С тыквой Богатая витаминами тыква станет отличной начинкой внутри десертного пирога. Большой пирог весом 1 кг.

1 150 ₽ 930 ₽

ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ С ТВОРОГОМ

С творогом Большой пирог весом 1 кг.

1 150 ₽ 930 ₽ С творогом и абрикосом Большой пирог весом 1 кг.

1 150 ₽ 930 ₽ ЛИДЕР ПРОДАЖ! С творогом и вишней Большой пирог весом 1 кг.

1 150 ₽ 930 ₽ С творогом и ежевикой Большой пирог весом 1 кг.

1 150 ₽ 930 ₽ С творогом и изюмом Большой пирог весом 1 кг.

1 150 ₽ 930 ₽ С творогом и смородиной Большой пирог весом 1 кг.

1 150 ₽ 930 ₽

ЗОНА ДОСТАВКИ: МОСКВА, МО

ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ ОТ ШЕФ-ПОВАРА