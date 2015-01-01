ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ В МОСКВЕ С ДОСТАВКОЙ
Уважаемые гости! Меня зовут Ирина. Я коренная осетинка. Более пяти лет я работала поваром в Осетии, где пекла
НАСТОЯЩИЕ ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ. За указанное время ни один гость моей пекарни не сказал, что выпечка приготовлена неправильно или имеет бедную начинку. А осетины уж точно знают каким должно быть это блюдо. Место работы я поменяла - переехала в Москву, а пироги остались прежними - осетинскими. Приглашаю Вас сделать первый заказ и отведать мои ароматные пироги, приготовленные по старинным осетинским рецептам. ВЫГОДНЫЕ АКЦИИ И СКИДКИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
ХИТ! АКЦИЯ ПРИ ПЕРВОМ ЗАКАЗЕВы у нас впервые? Получите от пекарни вкусный презент при первом заказе!)
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В ЗАКАЗЕ 3 ПИРОГА И БОЛЕЕ?Увеличим заказ на +1 пирог с капустой или картофелем и сыром БЕСПЛАТНО!)
Любой мясной пирог на выбор!Бесплатно при заказе от 5 000 ₽. Просто напишите какой пирог добавить к заказу!)
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Уважаемые гости! Акции, скидки и подарочные пироги не суммируются. Выберите только одно акционное предложение, подходящее под ваш заказ. ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ С МЯСОМ
С мясом
Молодая говядина, жаренный лук, чеснок, соль, черный перец
Большой пирог весом 1 кг.
1 170 ₽
950 ₽
С мясом и болгарским перцем
Молодая говядина, болгарский перец, жаренный лук, чеснок, соль, черный перец
Большой пирог весом 1 кг.
1 170 ₽
950 ₽
С мясом и грибами
Молодая говядина, шампиньоны, жаренный лук, соль, черный перец
Большой пирог весом 1 кг.
1 170 ₽
950 ₽
С мясом и кабачком
Молодая говядина, свежий кабачок, жаренный лук, соль, черный перец
Большой пирог весом 1 кг.
1 170 ₽
950 ₽
С мясом и капустой
Молодая говядина, капуста, жаренный лук, чеснок, соль, черный перец
Большой пирог весом 1 кг.
1 170 ₽
950 ₽
С мясом и картошкой
Молодая говядина, картофель, жаренный лук, чеснок, соль, черный перец
Большой пирог весом 1 кг.
1 170 ₽
950 ₽
С мясом и сыром
Молодая говядина, осетинский сыр, жаренный лук, чеснок, соль, черный перец
Большой пирог весом 1 кг.
1 170 ₽
950 ₽
С мясом, сыром и грибами
Молодая говядина, осетинский сыр, шампиньоны, жаренный лук, чеснок, соль, черный перец
Большой пирог весом 1 кг.
1 170 ₽
950 ₽
С мясом, сыром и кабачком
Молодая говядина, осетинский сыр, кабачок, жаренный лук, чеснок, соль, черный перец
Большой пирог весом 1 кг.
1 170 ₽
950 ₽
С говядиной и бараниной
Молодая говядина, мясо баранины, жаренный лук, чеснок, соль, черный перец
Большой пирог весом 1 кг.
1 240 ₽
1 050 ₽
Мясной по-домашнему
Домашняя телятина, жаренный лук, чеснок, соль, черный перец
Большой пирог весом 1 кг.
1 240 ₽
1 050 ₽
С говядиной и свининой
Молодая говядина, свинина, жаренный лук, чеснок, соль, черный перец
Большой пирог весом 1 кг.
1 210 ₽
1 020 ₽
С рубленым мясом
Рубленое мясо домашней телятины, жаренный лук, чеснок, соль, черный перец
Большой пирог весом 1 кг.
1 240 ₽
1 050 ₽
Авторский пирог от шеф-повара
Мясо молодой баранины, жаренный лук, чеснок, соль, черный перец
Большой пирог весом 1 кг.
1 240 ₽
1 050 ₽
С бараниной и болгарским перцем
Мясо молодой баранины, болгарский перец, жаренный лук, чеснок, соль, черный перец
Большой пирог весом 1 кг.
1 240 ₽
1 050 ₽
ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ С КУРОЧКОЙ
ЛИДЕР ПРОДАЖ!
С курицей
Сытный пирог с бесподобным ароматом и щедрой начинкой из куриного филе.
Большой пирог весом 1 кг.
1 160 ₽
940 ₽
С курицей и кабачками
Отличный выбор для тех, кто предпочитает постную курочку и диетические молодые кабачки.
Большой пирог весом 1 кг.
1 160 ₽
940 ₽
ЛИДЕР ПРОДАЖ!
С курицей и сыром
Классический пирог с нежным куриным филе и настоящим сыром из Осетии.
Большой пирог весом 1 кг.
1 160 ₽
940 ₽
С курицей, картошкой и болгарским перцем
Нежная курочка, деревенский картофель и ароматный болгарский перец - идеальное сочетание.
Большой пирог весом 1 кг.
1 160 ₽
940 ₽
С курицей, картошкой и кабачками
Сытный и ароматный пирог с нежной курочкой, деревенским картофелем и молодыми кабачками.
Большой пирог весом 1 кг.
1 160 ₽
940 ₽
ЛИДЕР ПРОДАЖ!
С курицей, сыром и грибами
Один из любимчиков наших клиентов. Начинка: куриное филе, сыр из Осетии, тушёные грибочки.
Большой пирог весом 1 кг.
1 160 ₽
940 ₽
С курицей, сыром и кабачками
Деликатное сочетание куриного филе, сыра из Осетии и молодых кабачков - неповторимый вкус.
Большой пирог весом 1 кг.
1 160 ₽
940 ₽
С курицей, сыром и капустой
Аппетитный пирог с сытной и полезной начинкой из куриного филе, осетинского сыра и свежей капусты.
Большой пирог весом 1 кг.
1 160 ₽
940 ₽
ЛИДЕР ПРОДАЖ!
С курицей, сыром и помидором
Румяный пирог с неповторимым вкусом курочки, молодого сыра из Осетии и спелых помидор.
Большой пирог весом 1 кг.
1 160 ₽
940 ₽
ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ С ИНДЕЙКОЙ
ЛИДЕР ПРОДАЖ!
С индейкой
Щедрая начинка из филе индейки, чтобы как следует насладиться ее вкусом. Только диетическое мясо.
Большой пирог весом 1 кг.
1 160 ₽
940 ₽
С индейкой и болгарским перцем
Удачное сочетание красного болгарского перца и филе индейки, которые отменно дополняют друг друга.
Большой пирог весом 1 кг.
1 160 ₽
940 ₽
С индейкой и капустой
Свежайшая капуста и сытная индейка стали вкусной начинкой для ароматного восточного пирога.
Большой пирог весом 1 кг.
1 160 ₽
940 ₽
С индейкой и помидорами
В этом пироге диетическое мясо индейки прекрасно гармонирует со свежими, спелыми помидорами.
Большой пирог весом 1 кг.
1 160 ₽
940 ₽
ЛИДЕР ПРОДАЖ!
С индейкой и сыром
Диетический восточный пирог, в котором индейка отлично сочетается с вкуснейшим сыром.
Большой пирог весом 1 кг.
1 160 ₽
940 ₽
ЛИДЕР ПРОДАЖ!
С индейкой, сыром и грибами
Рассыпчатый сыр и тушёные грибочки стали отличным дополнением к филе диетической индейки.
Большой пирог весом 1 кг.
1 160 ₽
940 ₽
С индейкой, сыром и кабачком
Молодой кабачок весьма удачно дополняет вкусное сочетание мяса индейки и рассыпчатого сыра.
Большой пирог весом 1 кг.
1 160 ₽
940 ₽
ЛИДЕР ПРОДАЖ!
С индейкой, сыром и картошкой
Вкусный дуэт из натурального сыра и деревенской картошечки отлично гармонирует с мясом индейки.
Большой пирог весом 1 кг.
1 160 ₽
940 ₽
ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ С РЫБОЙ
С лососем
Филе лосося, жаренный лук, соль, черный перец
Большой пирог весом 1 кг.
1 900 ₽
1 800 ₽
С лососем и зеленью
Филе лосося, жаренный лук, зелень, соль, черный перец
Большой пирог весом 1 кг.
1 900 ₽
1 800 ₽
С лососем и овощами
Филе лосося, свежие овощи, жаренный лук, соль, черный перец
Большой пирог весом 1 кг.
1 900 ₽
1 800 ₽
С лососем и сыром
Филе лосося, осетинский сыр, жаренный лук, соль, черный перец
Большой пирог весом 1 кг.
1 900 ₽
1 800 ₽
С лососем и шпинатом
Филе лосося, свежий шпинат, жаренный лук, соль, черный перец
Большой пирог весом 1 кг.
1 900 ₽
1 800 ₽
С лососем, сыром и помидорами
Филе лосося, осетинский сыр, помидоры, жаренный лук, соль, черный перец
Большой пирог весом 1 кг.
1 900 ₽
1 800 ₽
С лососем, сыром и шпинатом
Филе лосося, осетинский сыр, свежий шпинат, жаренный лук, соль, черный перец
Большой пирог весом 1 кг.
1 900 ₽
1 800 ₽
С семгой
Филе морской семги, жаренный лук, соль, черный перец
Большой пирог весом 1 кг.
1 900 ₽
1 800 ₽
С семгой и зеленью
Филе морской семги, зелень, жаренный лук, соль, черный перец
Большой пирог весом 1 кг.
1 900 ₽
1 800 ₽
С семгой и картошкой
Филе морской семги, картошка, жаренный лук, соль, черный перец
Большой пирог весом 1 кг.
1 900 ₽
1 800 ₽
С семгой и помидорами
Филе морской семги, помидоры, жаренный лук, соль, черный перец
Большой пирог весом 1 кг.
1 900 ₽
1 800 ₽
С семгой и сыром
Филе морской семги, осетинский сыр, жаренный лук, соль, черный перец
Большой пирог весом 1 кг.
1 900 ₽
1 800 ₽
С семгой, сыром и помидорами
Филе морской семги, осетинский сыр, помидоры, жаренный лук, соль, черный перец
Большой пирог весом 1 кг.
1 900 ₽
1 800 ₽
С семгой, сыром и шпинатом
Филе морской семги, осетинский сыр, свежий шпинат, жаренный лук, соль, черный перец
Большой пирог весом 1 кг.
1 900 ₽
1 800 ₽
ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ С СЫРОМ
С сыром
Традиционный сыр из Осетии и румяная корочка пирога подарят настоящее вкусовое наслаждение.
Большой пирог весом 1 кг.
1 160 ₽
930 ₽
С сыром и грибами
Пирог с начинкой из осетинского сыра и румяных грибочков придется по вкусу многим.
Большой пирог весом 1 кг.
1 160 ₽
930 ₽
ЛИДЕР ПРОДАЖ!
С сыром и запеченными овощами
Непередаваемый вкус осетинского сыра, пряного баклажана, свежего томата и болгарского перца.
Большой пирог весом 1 кг.
1 160 ₽
930 ₽
С сыром и зеленым луком
Пышный пирог с румяной корочкой в сочетании вкуснейшего сыра и молодого зеленого лука.
Большой пирог весом 1 кг.
1 160 ₽
930 ₽
С сыром и кинзой
Мужской характер кинзы в сочетании с сыром - настоящая находка для любителей осетинской кухни.
Большой пирог весом 1 кг.
1 160 ₽
930 ₽
ЛИДЕР ПРОДАЖ!
С сыром и свекольным листом
Пирог с начинкой из осетинского сыра и свекольных листьев - один из старинных блюд Осетии.
Большой пирог весом 1 кг.
1 160 ₽
930 ₽
С сыром и укропом
Поджаристая корочка пирога, ароматный укроп и настоящий осетинский сыр впечатлят любого гурмана.
Большой пирог весом 1 кг.
1 160 ₽
930 ₽
С сыром и шпинатом
В этом пироге гармонируют вкусы любимого многими шпината и традиционного осетинского сыра.
Большой пирог весом 1 кг.
1 160 ₽
930 ₽
С сыром, ветчиной и укропом
Сочетание ветчины с сыром и пряным укропом делает вкус этого пирога свежим и пикантным.
Большой пирог весом 1 кг.
1 160 ₽
930 ₽
С сыром, грибами и помидорами
Начинка из осетинского сыра, спелых томатов и вкусных грибочков стали основой этого пирога.
Большой пирог весом 1 кг.
1 160 ₽
930 ₽
С сыром, капустой и кабачком
Диетический вкус этого пирога включает в себя молодые кабачки, свежую капусту и пикантный сыр.
Большой пирог весом 1 кг.
1 160 ₽
930 ₽
С сыром, укропом и помидорами
Пирог со вкусом лета: спелый помидор, ароматный укроп и настоящий осетинского сыр.
Большой пирог весом 1 кг.
1 160 ₽
930 ₽
С сыром, шпинатом и помидорами
Внутри пирога спрятана оригинальная начинка из полезного шпината, свежих помидор и сыра.
Большой пирог весом 1 кг.
1 160 ₽
930 ₽
С сыром и тыквой
Вкус этого пирога придется по душе в том числе и любителям богатой витаминами тыквы с сыром.
Большой пирог весом 1 кг.
1 160 ₽
930 ₽
С сыром и ветчиной
Начинка из сыра и ветчины - оригинальное сочетание вкусов, которые утолят любой аппетит.
Большой пирог весом 1 кг.
1 160 ₽
930 ₽
ЛИДЕР ПРОДАЖ!
Имеретинский
Начинка из настоящего сыра из Осетии понравится ценителям классической осетинской кухни.
Большой пирог весом 1 кг.
1 180 ₽
960 ₽
Аджарский пирог
Озеро расплавленного сыра и вкус яйца придают этому пирогу невероятный вкус
Большой пирог весом 1 кг.
1 180 ₽
960 ₽
ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ С КАРТОФЕЛЕМ
ЛИДЕР ПРОДАЖ!
С картошкой и сыром
Большой пирог весом 1 кг.
1 060 ₽
890 ₽
С картошкой, капустой и помидорами
Большой пирог весом 1 кг.
1 060 ₽
890 ₽
ЛИДЕР ПРОДАЖ!
С картошкой, сыром и грибами
Большой пирог весом 1 кг.
1 060 ₽
890 ₽
С картошкой и укропом
Большой пирог весом 1 кг.
1 060 ₽
890 ₽
С картошкой и зеленым луком
Большой пирог весом 1 кг.
1 060 ₽
890 ₽
ЛИДЕР ПРОДАЖ!
С картошкой и грибами
Большой пирог весом 1 кг.
1 060 ₽
890 ₽
ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ С КАПУСТОЙ
ЛИДЕР ПРОДАЖ!
С капустой
Большой пирог весом 1 кг.
1 060 ₽
890 ₽
С капустой и грецким орехом
Большой пирог весом 1 кг.
1 060 ₽
890 ₽
С капустой и грибами
Большой пирог весом 1 кг.
1 060 ₽
890 ₽
С капустой и сыром
Большой пирог весом 1 кг.
1 060 ₽
890 ₽
С капустой и шпинатом
Большой пирог весом 1 кг.
1 060 ₽
890 ₽
С капустой, укропом и грибами
Большой пирог весом 1 кг.
1 060 ₽
890 ₽
ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ С ФАСОЛЬЮ
С фасолью и капустой
Большой пирог весом 1 кг.
1 060 ₽
890 ₽
С фасолью и сыром
Большой пирог весом 1 кг.
1 060 ₽
890 ₽
С фасолью, капустой, помидорами и кинзой
Большой пирог весом 1 кг.
1 060 ₽
890 ₽
СЛАДКИЕ ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ
ЛИДЕР ПРОДАЖ!
С грушей и вишней
Сладость груши и терпкость вишни создают вкус идеального летнего десерта
Большой пирог весом 1 кг.
1 150 ₽
930 ₽
ЛИДЕР ПРОДАЖ!
С черникой
Полезная черника стала вкусной и сытной начинкой для нашего пирога.
Большой пирог весом 1 кг.
1 150 ₽
930 ₽
ЛИДЕР ПРОДАЖ!
С яблоком и вишней
Сочетание спелого яблоко и нежной вишни - идеальная начинка, которую стоит попробовать.
Большой пирог весом 1 кг.
1 150 ₽
930 ₽
ЛИДЕР ПРОДАЖ!
С абрикосом и персиком
Жёлтые фрукты окутают теплом и добавят летнего солнца в любой дом или офис.
Большой пирог весом 1 кг.
1 150 ₽
930 ₽
С грушей
Сочная грушёвая начинка станет отличным десертом к любому столу. Груша, которую можно скушать.
Большой пирог весом 1 кг.
1 150 ₽
930 ₽
ЛИДЕР ПРОДАЖ!
С клубникой
Спелая, сочная клубника раскроет новые грани любимого вкуса.
Большой пирог весом 1 кг.
1 150 ₽
930 ₽
С персиком и малиной
Большой пирог весом 1 кг.
1 150 ₽
930 ₽
С яблоком
Большой пирог весом 1 кг.
1 150 ₽
930 ₽
ЛИДЕР ПРОДАЖ!
С ягодным ассорти
Большой пирог весом 1 кг.
1 150 ₽
930 ₽
С ежевикой
Большой пирог весом 1 кг.
1 150 ₽
930 ₽
С грушей и яблоком
Большой пирог весом 1 кг.
1 150 ₽
930 ₽
ЛИДЕР ПРОДАЖ!
С вишней
Большой пирог весом 1 кг.
1 150 ₽
930 ₽
С грушей и абрикосом
Большой пирог весом 1 кг.
1 150 ₽
930 ₽
С красной смородиной
Большой пирог весом 1 кг.
1 150 ₽
930 ₽
С грушей и персиком
Большой пирог весом 1 кг.
1 150 ₽
930 ₽
С клюквой
Большой пирог весом 1 кг.
1 150 ₽
930 ₽
С грушей и сливой
Большой пирог весом 1 кг.
1 150 ₽
930 ₽
Со смородиной
Большой пирог весом 1 кг.
1 150 ₽
930 ₽
С абрикосом и вишней
Вкусное сочетание жёлтого спелого абрикоса и красная вишни - рекомендуем попробовать.
Большой пирог весом 1 кг.
1 150 ₽
930 ₽
С малиной
Любимая лесная ягода стала идеальной начинкой наших пирогов для любого стола.
Большой пирог весом 1 кг.
1 150 ₽
930 ₽
С тыквой
Богатая витаминами тыква станет отличной начинкой внутри десертного пирога.
Большой пирог весом 1 кг.
1 150 ₽
930 ₽
ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ С ТВОРОГОМ
С творогом
Большой пирог весом 1 кг.
1 150 ₽
930 ₽
С творогом и абрикосом
Большой пирог весом 1 кг.
1 150 ₽
930 ₽
ЛИДЕР ПРОДАЖ!
С творогом и вишней
Большой пирог весом 1 кг.
1 150 ₽
930 ₽
С творогом и ежевикой
Большой пирог весом 1 кг.
1 150 ₽
930 ₽
С творогом и изюмом
Большой пирог весом 1 кг.
1 150 ₽
930 ₽
С творогом и смородиной
Большой пирог весом 1 кг.
1 150 ₽
930 ₽
ЗОНА ДОСТАВКИ: МОСКВА, МО
ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ ОТ ШЕФ-ПОВАРА
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