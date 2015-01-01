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ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ В МОСКВЕ С ДОСТАВКОЙ

Уважаемые гости! Меня зовут Ирина. Я коренная осетинка. Более пяти лет я работала поваром в Осетии, где пекла НАСТОЯЩИЕ ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ. За указанное время ни один гость моей пекарни не сказал, что выпечка приготовлена неправильно или имеет бедную начинку. А осетины уж точно знают каким должно быть это блюдо. Место работы я поменяла - переехала в Москву, а пироги остались прежними - осетинскими. Приглашаю Вас сделать первый заказ и отведать мои ароматные пироги, приготовленные по старинным осетинским рецептам.

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Уважаемые гости! Акции, скидки и подарочные пироги не суммируются. Выберите только одно акционное предложение, подходящее под ваш заказ.


ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ С МЯСОМ

С мясом
С мясом

Молодая говядина, жаренный лук, чеснок, соль, черный перец

Большой пирог весом 1 кг.
1 170 ₽ 950 ₽
С мясом и болгарским перцем
С мясом и болгарским перцем

Молодая говядина, болгарский перец, жаренный лук, чеснок, соль, черный перец

Большой пирог весом 1 кг.
1 170 ₽ 950 ₽
С мясом и грибами
С мясом и грибами

Молодая говядина, шампиньоны, жаренный лук, соль, черный перец

Большой пирог весом 1 кг.
1 170 ₽ 950 ₽
С мясом и кабачком
С мясом и кабачком

Молодая говядина, свежий кабачок, жаренный лук, соль, черный перец

Большой пирог весом 1 кг.
1 170 ₽ 950 ₽
С мясом и капустой
С мясом и капустой

Молодая говядина, капуста, жаренный лук, чеснок, соль, черный перец

Большой пирог весом 1 кг.
1 170 ₽ 950 ₽
С мясом и картошкой
С мясом и картошкой

Молодая говядина, картофель, жаренный лук, чеснок, соль, черный перец

Большой пирог весом 1 кг.
1 170 ₽ 950 ₽
С мясом и сыром
С мясом и сыром

Молодая говядина, осетинский сыр, жаренный лук, чеснок, соль, черный перец

Большой пирог весом 1 кг.
1 170 ₽ 950 ₽
С мясом, сыром и грибами
С мясом, сыром и грибами

Молодая говядина, осетинский сыр, шампиньоны, жаренный лук, чеснок, соль, черный перец

Большой пирог весом 1 кг.
1 170 ₽ 950 ₽
С мясом, сыром и кабачком
С мясом, сыром и кабачком

Молодая говядина, осетинский сыр, кабачок, жаренный лук, чеснок, соль, черный перец

Большой пирог весом 1 кг.
1 170 ₽ 950 ₽
С говядиной и бараниной
С говядиной и бараниной

Молодая говядина, мясо баранины, жаренный лук, чеснок, соль, черный перец

Большой пирог весом 1 кг.
1 240 ₽ 1 050 ₽
Мясной по-домашнему
Мясной по-домашнему

Домашняя телятина, жаренный лук, чеснок, соль, черный перец

Большой пирог весом 1 кг.
1 240 ₽ 1 050 ₽
С говядиной и свининой
С говядиной и свининой

Молодая говядина, свинина, жаренный лук, чеснок, соль, черный перец

Большой пирог весом 1 кг.
1 210 ₽ 1 020 ₽
С рубленым мясом
С рубленым мясом

Рубленое мясо домашней телятины, жаренный лук, чеснок, соль, черный перец

Большой пирог весом 1 кг.
1 240 ₽ 1 050 ₽
Авторский пирог от шеф-повара
Авторский пирог от шеф-повара

Мясо молодой баранины, жаренный лук, чеснок, соль, черный перец

Большой пирог весом 1 кг.
1 240 ₽ 1 050 ₽
С бараниной и болгарским перцем
С бараниной и болгарским перцем

Мясо молодой баранины, болгарский перец, жаренный лук, чеснок, соль, черный перец

Большой пирог весом 1 кг.
1 240 ₽ 1 050 ₽

ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ С КУРОЧКОЙ

С курицей
ЛИДЕР ПРОДАЖ!
С курицей

Сытный пирог с бесподобным ароматом и щедрой начинкой из куриного филе.

Большой пирог весом 1 кг.
1 160 ₽ 940 ₽
С курицей и кабачками
С курицей и кабачками

Отличный выбор для тех, кто предпочитает постную курочку и диетические молодые кабачки.

Большой пирог весом 1 кг.
1 160 ₽ 940 ₽
С курицей и сыром
ЛИДЕР ПРОДАЖ!
С курицей и сыром

Классический пирог с нежным куриным филе и настоящим сыром из Осетии.

Большой пирог весом 1 кг.
1 160 ₽ 940 ₽
С курицей, картошкой и болгарским перцем
С курицей, картошкой и болгарским перцем

Нежная курочка, деревенский картофель и ароматный болгарский перец - идеальное сочетание.

Большой пирог весом 1 кг.
1 160 ₽ 940 ₽
С курицей, картошкой и кабачками
С курицей, картошкой и кабачками

Сытный и ароматный пирог с нежной курочкой, деревенским картофелем и молодыми кабачками.

Большой пирог весом 1 кг.
1 160 ₽ 940 ₽
С курицей, сыром и грибами
ЛИДЕР ПРОДАЖ!
С курицей, сыром и грибами

Один из любимчиков наших клиентов. Начинка: куриное филе, сыр из Осетии, тушёные грибочки.

Большой пирог весом 1 кг.
1 160 ₽ 940 ₽
С курицей, сыром и кабачками
С курицей, сыром и кабачками

Деликатное сочетание куриного филе, сыра из Осетии и молодых кабачков - неповторимый вкус.

Большой пирог весом 1 кг.
1 160 ₽ 940 ₽
С курицей, сыром и капустой
С курицей, сыром и капустой

Аппетитный пирог с сытной и полезной начинкой из куриного филе, осетинского сыра и свежей капусты.

Большой пирог весом 1 кг.
1 160 ₽ 940 ₽
С курицей, сыром и помидором
ЛИДЕР ПРОДАЖ!
С курицей, сыром и помидором

Румяный пирог с неповторимым вкусом курочки, молодого сыра из Осетии и спелых помидор.

Большой пирог весом 1 кг.
1 160 ₽ 940 ₽

ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ С ИНДЕЙКОЙ

С индейкой
ЛИДЕР ПРОДАЖ!
С индейкой

Щедрая начинка из филе индейки, чтобы как следует насладиться ее вкусом. Только диетическое мясо.

Большой пирог весом 1 кг.
1 160 ₽ 940 ₽
С индейкой и болгарским перцем
С индейкой и болгарским перцем

Удачное сочетание красного болгарского перца и филе индейки, которые отменно дополняют друг друга.

Большой пирог весом 1 кг.
1 160 ₽ 940 ₽
С индейкой и капустой
С индейкой и капустой

Свежайшая капуста и сытная индейка стали вкусной начинкой для ароматного восточного пирога.

Большой пирог весом 1 кг.
1 160 ₽ 940 ₽
С индейкой и помидорами
С индейкой и помидорами

В этом пироге диетическое мясо индейки прекрасно гармонирует со свежими, спелыми помидорами.

Большой пирог весом 1 кг.
1 160 ₽ 940 ₽
С индейкой и сыром
ЛИДЕР ПРОДАЖ!
С индейкой и сыром

Диетический восточный пирог, в котором индейка отлично сочетается с вкуснейшим сыром.

Большой пирог весом 1 кг.
1 160 ₽ 940 ₽
С индейкой, сыром и грибами
ЛИДЕР ПРОДАЖ!
С индейкой, сыром и грибами

Рассыпчатый сыр и тушёные грибочки стали отличным дополнением к филе диетической индейки.

Большой пирог весом 1 кг.
1 160 ₽ 940 ₽
С индейкой, сыром и кабачком
С индейкой, сыром и кабачком

Молодой кабачок весьма удачно дополняет вкусное сочетание мяса индейки и рассыпчатого сыра.

Большой пирог весом 1 кг.
1 160 ₽ 940 ₽
С индейкой, сыром и картошкой
ЛИДЕР ПРОДАЖ!
С индейкой, сыром и картошкой

Вкусный дуэт из натурального сыра и деревенской картошечки отлично гармонирует с мясом индейки.

Большой пирог весом 1 кг.
1 160 ₽ 940 ₽

ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ С РЫБОЙ

С лососем
С лососем

Филе лосося, жаренный лук, соль, черный перец

Большой пирог весом 1 кг.
1 900 ₽ 1 800 ₽
С лососем и зеленью
С лососем и зеленью

Филе лосося, жаренный лук, зелень, соль, черный перец

Большой пирог весом 1 кг.
1 900 ₽ 1 800 ₽
С лососем и овощами
С лососем и овощами

Филе лосося, свежие овощи, жаренный лук, соль, черный перец

Большой пирог весом 1 кг.
1 900 ₽ 1 800 ₽
С лососем и сыром
С лососем и сыром

Филе лосося, осетинский сыр, жаренный лук, соль, черный перец

Большой пирог весом 1 кг.
1 900 ₽ 1 800 ₽
С лососем и шпинатом
С лососем и шпинатом

Филе лосося, свежий шпинат, жаренный лук, соль, черный перец

Большой пирог весом 1 кг.
1 900 ₽ 1 800 ₽
С лососем, сыром и помидорами
С лососем, сыром и помидорами

Филе лосося, осетинский сыр, помидоры, жаренный лук, соль, черный перец

Большой пирог весом 1 кг.
1 900 ₽ 1 800 ₽
С лососем, сыром и шпинатом
С лососем, сыром и шпинатом

Филе лосося, осетинский сыр, свежий шпинат, жаренный лук, соль, черный перец

Большой пирог весом 1 кг.
1 900 ₽ 1 800 ₽
С семгой
С семгой

Филе морской семги, жаренный лук, соль, черный перец

Большой пирог весом 1 кг.
1 900 ₽ 1 800 ₽
С семгой и зеленью
С семгой и зеленью

Филе морской семги, зелень, жаренный лук, соль, черный перец

Большой пирог весом 1 кг.
1 900 ₽ 1 800 ₽
С семгой и картошкой
С семгой и картошкой

Филе морской семги, картошка, жаренный лук, соль, черный перец

Большой пирог весом 1 кг.
1 900 ₽ 1 800 ₽
С семгой и помидорами
С семгой и помидорами

Филе морской семги, помидоры, жаренный лук, соль, черный перец

Большой пирог весом 1 кг.
1 900 ₽ 1 800 ₽
С семгой и сыром
С семгой и сыром

Филе морской семги, осетинский сыр, жаренный лук, соль, черный перец

Большой пирог весом 1 кг.
1 900 ₽ 1 800 ₽
С семгой, сыром и помидорами
С семгой, сыром и помидорами

Филе морской семги, осетинский сыр, помидоры, жаренный лук, соль, черный перец

Большой пирог весом 1 кг.
1 900 ₽ 1 800 ₽
С семгой, сыром и шпинатом
С семгой, сыром и шпинатом

Филе морской семги, осетинский сыр, свежий шпинат, жаренный лук, соль, черный перец

Большой пирог весом 1 кг.
1 900 ₽ 1 800 ₽

ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ С СЫРОМ

С сыром
С сыром

Традиционный сыр из Осетии и румяная корочка пирога подарят настоящее вкусовое наслаждение.

Большой пирог весом 1 кг.
1 160 ₽ 930 ₽
С сыром и грибами
С сыром и грибами

Пирог с начинкой из осетинского сыра и румяных грибочков придется по вкусу многим.

Большой пирог весом 1 кг.
1 160 ₽ 930 ₽
С сыром и запеченными овощами
ЛИДЕР ПРОДАЖ!
С сыром и запеченными овощами

Непередаваемый вкус осетинского сыра, пряного баклажана, свежего томата и болгарского перца.

Большой пирог весом 1 кг.
1 160 ₽ 930 ₽
С сыром и зеленым луком
С сыром и зеленым луком

Пышный пирог с румяной корочкой в сочетании вкуснейшего сыра и молодого зеленого лука.

Большой пирог весом 1 кг.
1 160 ₽ 930 ₽
С сыром и кинзой
С сыром и кинзой

Мужской характер кинзы в сочетании с сыром - настоящая находка для любителей осетинской кухни.

Большой пирог весом 1 кг.
1 160 ₽ 930 ₽
С сыром и свекольным листом
ЛИДЕР ПРОДАЖ!
С сыром и свекольным листом

Пирог с начинкой из осетинского сыра и свекольных листьев - один из старинных блюд Осетии.

Большой пирог весом 1 кг.
1 160 ₽ 930 ₽
С сыром и укропом
С сыром и укропом

Поджаристая корочка пирога, ароматный укроп и настоящий осетинский сыр впечатлят любого гурмана.

Большой пирог весом 1 кг.
1 160 ₽ 930 ₽
С сыром и шпинатом
С сыром и шпинатом

В этом пироге гармонируют вкусы любимого многими шпината и традиционного осетинского сыра.

Большой пирог весом 1 кг.
1 160 ₽ 930 ₽
С сыром, ветчиной и укропом
С сыром, ветчиной и укропом

Сочетание ветчины с сыром и пряным укропом делает вкус этого пирога свежим и пикантным.

Большой пирог весом 1 кг.
1 160 ₽ 930 ₽
С сыром, грибами и помидорами
С сыром, грибами и помидорами

Начинка из осетинского сыра, спелых томатов и вкусных грибочков стали основой этого пирога.

Большой пирог весом 1 кг.
1 160 ₽ 930 ₽
С сыром, капустой и кабачком
С сыром, капустой и кабачком

Диетический вкус этого пирога включает в себя молодые кабачки, свежую капусту и пикантный сыр.

Большой пирог весом 1 кг.
1 160 ₽ 930 ₽
С сыром, укропом и помидорами
С сыром, укропом и помидорами

Пирог со вкусом лета: спелый помидор, ароматный укроп и настоящий осетинского сыр.

Большой пирог весом 1 кг.
1 160 ₽ 930 ₽
С сыром, шпинатом и помидорами
С сыром, шпинатом и помидорами

Внутри пирога спрятана оригинальная начинка из полезного шпината, свежих помидор и сыра.

Большой пирог весом 1 кг.
1 160 ₽ 930 ₽
С сыром и тыквой
С сыром и тыквой

Вкус этого пирога придется по душе в том числе и любителям богатой витаминами тыквы с сыром.

Большой пирог весом 1 кг.
1 160 ₽ 930 ₽
С сыром и ветчиной
С сыром и ветчиной

Начинка из сыра и ветчины - оригинальное сочетание вкусов, которые утолят любой аппетит.

Большой пирог весом 1 кг.
1 160 ₽ 930 ₽
Имеретинский
ЛИДЕР ПРОДАЖ!
Имеретинский

Начинка из настоящего сыра из Осетии понравится ценителям классической осетинской кухни.

Большой пирог весом 1 кг.
1 180 ₽ 960 ₽
Аджарский пирог
Аджарский пирог

Озеро расплавленного сыра и вкус яйца придают этому пирогу невероятный вкус

Большой пирог весом 1 кг.
1 180 ₽ 960 ₽

ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ С КАРТОФЕЛЕМ

С картошкой и сыром
ЛИДЕР ПРОДАЖ!
С картошкой и сыром

Большой пирог весом 1 кг.
1 060 ₽ 890 ₽
С картошкой, капустой и помидорами
С картошкой, капустой и помидорами

Большой пирог весом 1 кг.
1 060 ₽ 890 ₽
С картошкой, сыром и грибами
ЛИДЕР ПРОДАЖ!
С картошкой, сыром и грибами

Большой пирог весом 1 кг.
1 060 ₽ 890 ₽
С картошкой и укропом
С картошкой и укропом

Большой пирог весом 1 кг.
1 060 ₽ 890 ₽
С картошкой и зеленым луком
С картошкой и зеленым луком

Большой пирог весом 1 кг.
1 060 ₽ 890 ₽
С картошкой и грибами
ЛИДЕР ПРОДАЖ!
С картошкой и грибами

Большой пирог весом 1 кг.
1 060 ₽ 890 ₽

ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ С КАПУСТОЙ

С капустой
ЛИДЕР ПРОДАЖ!
С капустой

Большой пирог весом 1 кг.
1 060 ₽ 890 ₽
С капустой и грецким орехом
С капустой и грецким орехом

Большой пирог весом 1 кг.
1 060 ₽ 890 ₽
С капустой и грибами
С капустой и грибами

Большой пирог весом 1 кг.
1 060 ₽ 890 ₽
С капустой и сыром
С капустой и сыром

Большой пирог весом 1 кг.
1 060 ₽ 890 ₽
С капустой и шпинатом
С капустой и шпинатом

Большой пирог весом 1 кг.
1 060 ₽ 890 ₽
С капустой, укропом и грибами
С капустой, укропом и грибами

Большой пирог весом 1 кг.
1 060 ₽ 890 ₽

ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ С ФАСОЛЬЮ

С фасолью и капустой
С фасолью и капустой

Большой пирог весом 1 кг.
1 060 ₽ 890 ₽
С фасолью и сыром
С фасолью и сыром

Большой пирог весом 1 кг.
1 060 ₽ 890 ₽
С фасолью, капустой, помидорами и кинзой
С фасолью, капустой, помидорами и кинзой

Большой пирог весом 1 кг.
1 060 ₽ 890 ₽

СЛАДКИЕ ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ

С грушей и вишней
ЛИДЕР ПРОДАЖ!
С грушей и вишней

Сладость груши и терпкость вишни создают вкус идеального летнего десерта

Большой пирог весом 1 кг.
1 150 ₽ 930 ₽
С черникой
ЛИДЕР ПРОДАЖ!
С черникой

Полезная черника стала вкусной и сытной начинкой для нашего пирога.

Большой пирог весом 1 кг.
1 150 ₽ 930 ₽
С яблоком и вишней
ЛИДЕР ПРОДАЖ!
С яблоком и вишней

Сочетание спелого яблоко и нежной вишни - идеальная начинка, которую стоит попробовать.

Большой пирог весом 1 кг.
1 150 ₽ 930 ₽
С абрикосом и персиком
ЛИДЕР ПРОДАЖ!
С абрикосом и персиком

Жёлтые фрукты окутают теплом и добавят летнего солнца в любой дом или офис.

Большой пирог весом 1 кг.
1 150 ₽ 930 ₽
С грушей
С грушей

Сочная грушёвая начинка станет отличным десертом к любому столу. Груша, которую можно скушать.

Большой пирог весом 1 кг.
1 150 ₽ 930 ₽
С клубникой
ЛИДЕР ПРОДАЖ!
С клубникой

Спелая, сочная клубника раскроет новые грани любимого вкуса.

Большой пирог весом 1 кг.
1 150 ₽ 930 ₽
С персиком и малиной
С персиком и малиной

Большой пирог весом 1 кг.
1 150 ₽ 930 ₽
С яблоком
С яблоком

Большой пирог весом 1 кг.
1 150 ₽ 930 ₽
С ягодным ассорти
ЛИДЕР ПРОДАЖ!
С ягодным ассорти

Большой пирог весом 1 кг.
1 150 ₽ 930 ₽
С ежевикой
С ежевикой

Большой пирог весом 1 кг.
1 150 ₽ 930 ₽
С грушей и яблоком
С грушей и яблоком

Большой пирог весом 1 кг.
1 150 ₽ 930 ₽
С вишней
ЛИДЕР ПРОДАЖ!
С вишней

Большой пирог весом 1 кг.
1 150 ₽ 930 ₽
С грушей и абрикосом
С грушей и абрикосом

Большой пирог весом 1 кг.
1 150 ₽ 930 ₽
С красной смородиной
С красной смородиной

Большой пирог весом 1 кг.
1 150 ₽ 930 ₽
С грушей и персиком
С грушей и персиком

Большой пирог весом 1 кг.
1 150 ₽ 930 ₽
С клюквой
С клюквой

Большой пирог весом 1 кг.
1 150 ₽ 930 ₽
С грушей и сливой
С грушей и сливой

Большой пирог весом 1 кг.
1 150 ₽ 930 ₽
Со смородиной
Со смородиной

Большой пирог весом 1 кг.
1 150 ₽ 930 ₽
С абрикосом и вишней
С абрикосом и вишней

Вкусное сочетание жёлтого спелого абрикоса и красная вишни - рекомендуем попробовать.

Большой пирог весом 1 кг.
1 150 ₽ 930 ₽
С малиной
С малиной

Любимая лесная ягода стала идеальной начинкой наших пирогов для любого стола.

Большой пирог весом 1 кг.
1 150 ₽ 930 ₽
С тыквой
С тыквой

Богатая витаминами тыква станет отличной начинкой внутри десертного пирога.

Большой пирог весом 1 кг.
1 150 ₽ 930 ₽

ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ С ТВОРОГОМ

С творогом
С творогом

Большой пирог весом 1 кг.
1 150 ₽ 930 ₽
С творогом и абрикосом
С творогом и абрикосом

Большой пирог весом 1 кг.
1 150 ₽ 930 ₽
С творогом и вишней
ЛИДЕР ПРОДАЖ!
С творогом и вишней

Большой пирог весом 1 кг.
1 150 ₽ 930 ₽
С творогом и ежевикой
С творогом и ежевикой

Большой пирог весом 1 кг.
1 150 ₽ 930 ₽
С творогом и изюмом
С творогом и изюмом

Большой пирог весом 1 кг.
1 150 ₽ 930 ₽
С творогом и смородиной
С творогом и смородиной

Большой пирог весом 1 кг.
1 150 ₽ 930 ₽

ЗОНА ДОСТАВКИ: МОСКВА, МО


ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ ОТ ШЕФ-ПОВАРА